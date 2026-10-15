Korumalı Futbol Erkek Milli Takımı, 17 Ekim'de Ankara'da Belçika'yı konuk edecek

Korumalı Futbol Erkek Milli Takımı, 17 Ekim'de Ankara'da Belçika'yı konuk edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Korumalı Futbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 17 Ekim Cumartesi günü Belçika'yı konuk edecek. Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre maç, Ankara'daki Yenimahalle Hasan Doğan Stadı'nda saat 15.00'te oynanacak.
Türkiye Korumalı Futbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 17 Ekim Cumartesi günü Belçika'yı konuk edecek.
Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre korumalı futbolda milli maça Ankara ev sahipliği yapacak.
Yenimahalle Hasan Doğan Stadı'nda oynanacak Avrupa Şampiyonası A Grubu karşılaşması, saat 15.00'te başlayacak.
Korumalı Futbol Milli Takımı, 2024 yılında İrlanda ve Hollanda'yı yenerek grubunu lider bitirmiş ve A klasmanına yükselmişti.
Kaynak: AA