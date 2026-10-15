Haberler

Korumalı Futbol Erkek Milli Takımı, 17 Ekim'de Ankara'da Belçika'yı konuk edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Korumalı Futbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 17 Ekim Cumartesi günü Belçika'yı konuk edecek. Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre maç, Ankara'daki Yenimahalle Hasan Doğan Stadı'nda saat 15.00'te oynanacak.

Türkiye Korumalı Futbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 17 Ekim Cumartesi günü Belçika'yı konuk edecek.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre korumalı futbolda milli maça Ankara ev sahipliği yapacak.

Yenimahalle Hasan Doğan Stadı'nda oynanacak Avrupa Şampiyonası A Grubu karşılaşması, saat 15.00'te başlayacak.

Korumalı Futbol Milli Takımı, 2024 yılında İrlanda ve Hollanda'yı yenerek grubunu lider bitirmiş ve A klasmanına yükselmişti.

Kaynak: AA
Bu haber 33 sitede yayınlandı.
Ukrayna ticaretinin bel kemiği hedefte! Rusya, İzmail Limanı'nı ve 2 gemiyi vurdu

Ukrayna ekonomisinin can damarları hedefte! Altyapıya büyük darbe
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin 6-0'lık yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası

Fener 6-0 yenildi, ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası
Sarıyer’de stüdyoda mahsur kalan şarkıcı Murat Boz, botla kurtarıldı

Stüdyoda saatlerce mahsur kalmıştı! Dalgıçlar geldi, kurtarıldı
Roma taraftarları Mourinho için bunu yaptı! Sonrasında yaşananlar inanılmaz

Roma deplasmanında bu manzarayla karşılaştı! Sonrası bomba
Manşetler olay! Herkes Fenerbahçe'nin 6-0'lık hezimetini konuşuyor

Dünyaya rezil olduk! Herkes 6-0'lık hezimeti konuşuyor
Ünlü oyuncu Charlie Cox’tan “Bir Başkadır”a övgü: Oyunculuklar muhteşemdi

Ünlü oyuncudan Türk dizisine övgü: Oyunculuklar muhteşemdi
Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Bu halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

İstanbul'da 3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi! Görüntüler vahim

3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi