Korner atacağı sırada kurşun yemiş gibi oldu

Kore Ligi'nde bir futbolcu korner kullanacağı sırada aniden yere yığılırken yaşanan ilginç anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kore Ligi'nde oynanan bir karşılaşmada yaşanan ilginç anlar futbolseverleri şaşkına çevirdi. Korner kullanmak için topun başına geçen bir futbolcu, tam vuruş yapacağı sırada bir anda kurşun yemiş gibi yere yığıldı.

SAHADAKİLER NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

Futbolcunun aniden yere düşmesi sahada büyük şaşkınlık yarattı. Rakip oyuncular ve hakem ilk anda ne olduğunu anlamakta zorlanırken kısa süreli bir panik yaşandı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

O anların görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Futbolcunun dramatik şekilde yere düşmesi birçok kişi tarafından tartışılırken bazı kullanıcılar olayın abartılı bir hareket olabileceğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim

Günlerdir esip gürleyen Trump'tan geri adım niteliğinde sözler
