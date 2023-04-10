Körfezli yüzücüler milli takım kamp kadrosuna seçildi
Spor Haberleri
Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü yüzücüleri milli takım seçmelerinde büyük başarı elde etti.
Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü yüzücüleri milli takım seçmelerinde büyük başarı elde etti. 3 sporcu milli takım kamp kadrosuna seçildi.
6-9 Nisan tarihlerinde Gebze'de yapılan Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası (14+), milli takım (LEN Cup 2-Piombino) belirleme, hazırlık ve gelişim kamp kadroları belirleme, 11-12-13 Yaş Gelişim Grubu Yarışmalarına katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları önemli başarı elde etti. 12 yaşındaki Meyra Kocaman 2 bin metre yarışında Türkiye 4'üncüsü, 14 yaşındaki Emre Fatih Kartal 5 bin metre yarışında Türkiye 3'üncüsü, 10 bin metre yarışında 14-15 yaş kategorisinde Türkiye 8'incisi ve 14 yaş kategorisinde Türkiye 2'ncisi oldu. 15 yaş yaşındaki Eymen Taha Turan ise 10 bin metre yarışında 14-15 yaş kategorisinde Türkiye 5'incisi oldu. Sporcular milli takım kamp kadrosuna davet edildi. Yüzücüler ve antrenörleri yarışlar sonunda yaptıkları açıklamalarda, destekleri için Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e teşekkür etti. - KOCAELİ