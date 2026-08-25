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Körfez Gençlerbirliği U12 takımı minikler turnuvasında namağlup şampiyon oldu

Körfez Gençlerbirliği U12 takımı minikler turnuvasında namağlup şampiyon oldu
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Ahmet Koçver Minikler Futbol Turnuvası’nda, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü U12 takımı namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Ahmet Koçver Minikler Futbol Turnuvası'nda, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü U12 takımı namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Körfez Kulüpler Birliği tarafından 17-23 Ağustos tarihleri arasında organize edilen turnuva, Körfez Esentepe Stadı'nda gerçekleştirildi. İlçe genelinden 13 takımın katıldığı ve 2015-2016 doğumlu sporcuların mücadele ettiği organizasyon, "dostluk, mücadele, dayanışma ve spor" temasıyla düzenlendi.

Grup maçlarının ardından yapılan eleme etapları sonucunda; oynadığı müsabakalarda 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü U12 takımı, turnuvayı yenilgisiz tamamlayarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Turnuvada İlimtepe Gençlerbirliği ikinci, Körfezkent Spor Kulübü üçüncü, Yeniyalı Barbaros Spor Kulübü ise dördüncü sırada yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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