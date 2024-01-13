Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Yüzücüsü Fatih Emre Kartal Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde Başarı Elde Etti

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü yüzücülerinden Fatih Emre Kartal Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde bin 500 metre serbestte 15 yaş kategorisinde Türkiye altıncısı ve 800 metre serbestte de 15 yaş Türkiye sekizincisi olarak önemli derece elde etti.

Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri Edirne'de yapıldı. Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyona 28 şehirden 83 kulübün 142'si kadın 232'si erkek toplam 374 sporcu ile mücadele ettiği yarışlar 3 gün kıyasıya çekişmeli geçti. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden Fatih Emre Kartal'da seçmelere katıldı. Kartal, bin 500 metre serbestte 15 yaş kategorisinde Türkiye altıncısı ve 800 metre serbestte de 15 yaş Türkiye sekizincisi oldu. Kartal'ın kısa sürede gelişim gösterdiğini söyleyen Körfez Gençlerbirliği SK Yüzme Başantrenörü Samet Işık, "sporcumuz Fatih Emre Kartal sezon boyunca elde ettiği başarılarına yenisini Edirne'de yapılan seçmelerde ekledi. Çok genç olmasına rağmen çok sayıda tecrübeli ve zorlu rakibi arasında bin 500 metre serbest stilde Türkiye altıncısı, 800 metre serbest stilde de Türkiye sekizincisi olarak önemli dereceler yaptı. Sporcumuzun kısa sürede büyük gelişim göstermesi geleceğe umutla bakmamıza vesile olmuştur. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Çok yakında daha büyük başarılı sonuçları almaya başlayacağız. Başta sporcumuzu, ailesini, ekibimi ve bize ve sporcularımıza her zaman destek olan yanımızda olan ve imkanlar sunan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e çok teşekkür ediyorum. Sporcularımız da bu destekleri aldıkları başarılı sonuçlar ve örnek sporcu modeli olarak karşılığını veriyor. Şubat ayında ilimizde Açık Su Milli Takım Seçmesi olacak. Fatih Emre Kartal o müsabakalarda da 7 bin 500 metre ve 10 bin metre yüzecek. Öncelikle kamp kadrosuna ardından da yaş grubunda, Multinationel-Comen Cup kadrosuna seçilmek için mücadele edeceğiz" dedi. - KOCAELİ