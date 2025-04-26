Körfez Gençlerbirliği Ragbi Kadın Takımı Milli Takım Kampında

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Ragbi kadın takımı oyuncuları, milli takımların kamplarına katıldı.

7'li Ragbi U18 Kadınlar Milli Takımına davet edilen Körfez Gençlerbirliği sporcuları Ecmel Rana Çayır, Eylül Albayrak, Ebrar Aslan, Neslihan Güven ve Ayten Alataşlı Ankara'nın Çubuk İlçesi'nde bulunan Türkiye Ragbi Federasyonu Esenboğa Ragbi Spor Tesislerinde başlayan milli takımlar kampına katıldı. 23 Nisan'da başlayan kamp, 2 Mayıs tarihine kadar sürecek.

Diğer taraftan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Büyük Kadınlar Ragbi Milli Takımı'nın Bolu Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM)'da başlayan kampına da Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden; Hilal Karagöz, Tuğbanur Yavuz, Sedanur Alagöz ve Ahsen Yiğit katılarak çalışmalar başladı.

Hem bireysel gelişim hem de takım uyumu açısından büyük önem taşıyan kamp süreçlerinde millileri ay-yıldızlı formayı en iyi şekilde temsil edebilmeleri için yoğun çaba harcanırken, antrenmanları da yoğun tempoda geçiyor. Ragbi Federasyonu'nun modern tesislerinde yapılan kamplar boyunca sporcuların her türlü ihtiyacı titizlikle karşılanırken, federasyon yetkilileri ve teknik kadro da sporcularla birebir ilgileniyor. - KOCAELİ