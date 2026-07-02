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Körfez Gençlerbirliği'nin 6 kadın ragbicisi milli formayla Avrupa sahnesinde

Körfez Gençlerbirliği'nin 6 kadın ragbicisi milli formayla Avrupa sahnesinde
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Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün 6 kadın sporcusu, 7'li Ragbi Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda milli formayı giyecek. Sporcular, 3-5 Temmuz'da Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek turnuvada Türkiye'yi temsil edecek.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübünün 6 kadın sporcusu, 7'li Ragbi Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda milli formayı terletecek.

Ragbi branşında son dönemde elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Körfez Gençlerbirliği'nin sporcuları Sedanur Alagöz, Tuğbanur Yavuz, Ravzanur Akyol, Ayten Alataşlı, Ebrar Aslan ve Hilal Karagöz, milli takım kadrosuna seçilme başarısı gösterdi. Kocaelili sporcuların da yer aldığı ay-yıldızlı ekip, 3-5 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek 7'li Ragbi Kadınlar Avrupa Şampiyonası Serisi'nde Türkiye'yi temsil edecek.

"Yolun sonu kupa ve madalya olsun"

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübünden yapılan açıklamada, sporcuların milli takıma seçilmesinden duyulan gurur dile getirildi.

Açıklamada, sporculara ve teknik heyete başarı temennisinde bulunularak, "Ay-yıldızlı ekibimize bu önemli organizasyonda başarılar diliyor, mücadeleleri boyunca tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize gönülden destek oluyoruz. A Milli Takım kampında bulunan 6 oyuncumuz, ülkemizi temsil etmek için var güçleriyle mücadele edecekler. Yolun sonu kupa ve madalya olsun. Emeği geçen herkese teşekkür eder, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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