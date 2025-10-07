Körfez Gençlerbirliği, Korefez'de Geri Dönüşle Galip Geldi

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, hafta sonu hem Süper Amatör Lig'de hem de U16 Ligi'nde sahadan galibiyetle ayrıldı.

Kocaeli Süper Amatör Ligi'nde Kullar 1975 Spor ile karşılaşan Körfez Gençlerbirliği, 1-0 geriye düştüğü maçı son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 kazandı. Karşılaşmanın 72. dakikasında Kerem Gülmez'in golüyle 1-0 yenik duruma düşen Körfez ekibi, 88. dakikada Muhammet Samet Tokat ve 90. dakikada Ömer Faruk Bayrak'ın attığı gollerle sahadan galip ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Körfez Gençlerbirliği puanını 6'ya yükseltti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Harika bir geri dönüş yaparak maçı kazandık. Körfez'imizi en iyi şekilde temsil ederek, iyi bir mücadeleyle kazanmayı bildik. Rakibimizi de mücadelesinden dolayı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, kulübün U16 takımı da sezonun ilk maçında İzmit Serdar Gençlerbirliği Spor'u 3-1 mağlup etti. İzmit Cephanelik Stadı'nda oynanan karşılaşmada Körfez Gençlerbirliği'nin gollerini Muhammed Can Aydın (2) ve Rüzgar Kılıç kaydetti. - KOCAELİ