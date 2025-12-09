Körfez Gençlerbirliği U18 takımı liderliğini sürdürdü
Kocaeli Amatör Futbol U18 Ligi'nde Körfez Gençlerbirliği, sahasında Kireçocakları Spor Kulübünü 5-0 yenerek gruptaki liderliğini sürdürdü.
Kocaeli Amatör Futbol U18 Ligi'nde mücadele eden Körfez Gençlerbirliği, sahasında Kireçocakları Spor Kulübünü 5-0 mağlup etti.
C Grubu 4. hafta karşılaşmasında Körfez Gençlerbirliği ile Kireçocakları Spor Kulübü, Körfez Esentepe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın 20. dakikasında Oğuzhan Taha Uzun ve 30. dakikasında Muhammet Can Aydın'ın golleriyle ev sahibi ekip, soyunma odasına 2-0 önde gitti.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Körfez temsilcisi; 65. dakikada Muhammet Ali Şahinkaya, 73. dakikada Kutay Bingöl ve 80. dakikada Utku Ocak'ın kaydettiği gollerle sahadan 5-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 10'a yükselten Körfez Gençlerbirliği, averajla gruptaki liderliğini sürdürdü. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor