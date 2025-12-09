Haberler

Körfez Gençlerbirliği U18 takımı liderliğini sürdürdü

Güncelleme:
Kocaeli Amatör Futbol U18 Ligi'nde Körfez Gençlerbirliği, sahasında Kireçocakları Spor Kulübünü 5-0 yenerek gruptaki liderliğini sürdürdü.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Körfez temsilcisi; 65. dakikada Muhammet Ali Şahinkaya, 73. dakikada Kutay Bingöl ve 80. dakikada Utku Ocak'ın kaydettiği gollerle sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 10'a yükselten Körfez Gençlerbirliği, averajla gruptaki liderliğini sürdürdü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
