Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Sporcuları Samsun'da Madalyalarla Döndü

Samsun Atakum Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılan yarışlara katılan Körfez Belediyesi Gençlerbirliği sporcuları, 3 madalya ile döndü.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali Müsabakaları Samsun'da yapıldı. Samsun Atakum Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılan yarışlara, Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü 3 sporcuyla katıldı. 24-26 Kasım tarihlerinde gerçekleşen yarışlarda Körfezli sporcular yüzdükleri derecelerle iki tane birincilik, bir tane de ikincilik alarak memleketlerine madalya ile döndü. Ece Su Samastı ve Emre Oturgan birinci, Ömer Eymen Toptaş ikinci olarak madalya kürsüsüne çıktı. - KOCAELİ