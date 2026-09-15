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Körfez Basket’te Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde kötü haber

Körfez Basket’te Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde kötü haber
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Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden ve bugün Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynayacak olan Körfez Basket’te guard Emre Ekşioğlu’un antrenmanda ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden ve bugün Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynayacak olan Körfez Basket'te guard Emre Ekşioğlu'un antrenmanda ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Kocaeli'yi temsil eden ve bugün saat 16.30'da Bulgaristan'da Yunan rakibi Kolossos H Hotels ile Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkacak olan Körfez Basket'ten kötü haber geldi. 8'er takımlı 2 gruptan yalnızca bir takımın Şampiyonlar Ligi vizesi alacağı karşılaşma öncesinde Körfez ekibinde antrenmanda sakatlık yaşayan guard Emre Ekşioğlu'nun ön çapraz bağlarının koptuğu belirlendi. Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli oyuncunun pazartesi günü operasyon geçireceği duyuruldu.

"Antrenmanda ön çapraz bağları koptu"

Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde kötü haberi kamuoyuyla paylaşan Körfez Basket şu ifadelere yer verdi:

"Oyuncumuz Emre Ekşioğlu antrenmanda sakatlanmış, yapılan muayene ve görüntüleme sonucunda ön çapraz bağının koptuğu tespit edilmiştir. Emre Ekşioğlu'nun pazartesi günü ameliyat olması, sonrasında tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlaması planlanmaktadır. Oyuncumuza acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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