Körfez Basket, Aliağa Petkimspor'u 91-90 yendi; Ene hataları düzelteceklerini söyledi

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene, "Hatalarımızı düzeltip daha İyi oynayacağız "dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Körfez Basket'e 91-90 mağlup oldu. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Oyun içinde hem savunmada hem de hücumda büyük hatalar yaptık. Bu kadar hatayla maçı kazanmamız mümkün değildi. Bugün 10 sayı öne geçtiğimizde bile oyunu kontrol edemedik. Çalışıp hatalarımızı düzelteceğiz. Daha iyi oynayıp maçlar kazanarak bu sonucu telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı