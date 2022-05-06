Köprüdeki Trabzonspor bayrağını kesen kişi Rambo Okan çıktı! İşte kayda aldığı o görüntü - Haberler

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Köprüdeki Trabzonspor bayrağını kesen kişi Rambo Okan çıktı! İşte kayda aldığı o görüntü

Haberler.com - Erdem Aksoy - Spor
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38 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağının iplerinin bir kişi tarafından kesildiğini tespit eden Emniyet'in başlattığı çalışmada bu kişinin 'Rambo Okan' lakaplı Okan Güler olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Güler'in köprüde Trabzonspor bayrağını bıçakla kestiği anların görüntüsü de ortaya çıktı.

Spor Toto Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu şampiyonu olan Trabzonspor'un bayrağı 1 Mayıs günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı. Saat 11.20 sıralarında Trabzonspor bayrağının iplerinin bir kişinin kesmeye çalışmasına ait görüntüleri inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü çalışma başlattı.

BAYRAK İPLERİNİ KENDİSİNİN KESTİĞİNİ BEYAN ETTİ

Olayın şüphelisi olan 'Rambo Okan' lakaplı, Okan Güler aynı gün Küçükçekmece ilçesinde yapılan çalışma sonucu yakalandı. Yakalanan şüpheli köprüdeki olayı gerçekleştirip gerçekleştirmediği sorulduğunda, köprüde bayrak iplerini kendisinin kestiğini beyan etti. Gözaltına alınan 'Rambo' lakaplı Okan Güler, Çengelköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Okan Güler'in köprüde Trabzonspor bayrağını bıçakla kestiği anları kayda aldığı ortaya çıktı. O anları Emrullah Atay adlı Twitter kullanıcısı hesabından paylaştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Spor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Trabzonspor, Spor, Haberler

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