Kopenhag maçında forma giyecek mi? Okan Buruk, Zaha için kararını verdi

Ülkemizi Şampiyonlar Lig'nde temsil edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Kopenhag mücadelesi öncesi basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"ZAHA'YI KADROYA ALACAĞIZ"

Yıldız futbolcu Wilfried Zaha'nın kadroda olacağını belirten 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Son maç öncesi de söyledim, Zaha'yı Çarşamba günkü maçta kadroya alacağız. Şu anda oynayabilecek duruma geldi. Sanchez de oynayabilecek oyunculardan biri. Tam kadro olarak hazırız. Bütün oyuncular çok değerli. O yüzden hepsini iyi bir şekilde hazırlayacağız" dedi.

"GALATASARAY'IN HEDEFİ HER ZAMAN GRUPTAN ÇIKMAKTIR"

Takımı da değerlendiren Buruk, "Galatasaray'ın hedefi her zaman Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmaktır. Devamında ne olur bilemem ama şu andaki hedefimiz gruptan çıkmak. Gruptaki bütün takımları eşit görüyorum. Kadro olarak favori takımlar var ama benim düşüncem sahada kimin ne yapacağı. Kağıt üzerinde değerlendirmek bir anlam ifade etmiyor. Burada birçok Avrupa kupası maçında bunu yaşadık. Rakibimiz puan almaya gelecek, iyi savunma yapmamız gerekiyor. Kopenhag iyi bir takım. Grupta herkes kadar şansı olan bir takım. O yüzden rakibimizi önemsiyoruz. Kazanmak için kendi konsantrasyonumuzu en yukarıya çekmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.