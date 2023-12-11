Kopenhag'dan sıra dışı yasak! Taraftarlar maç oynanırken yaka paça dışarı atılacak

Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Kopenhag, mücadele öncesi önemli bir karar aldı.

STADYUMDAN ÇIKARILACAK

Danimarka ekibi Galatasaray'a ayrılan tribün dışındaki tribünlerde Galatasaray ürünleri giyen veya Galatasaray tezahüratı yapan taraftarların stadyumundan çıkarılacağını duyurdu.

ASLAN GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için Kopenhag'ı yenmesi gerekiyor. Averajla rakibinin gerisinde yer alan sarı-kırmızılılar, kazanması durumunda puanını 8'e çıkartacak ve diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdıracak. Temsilcimizin kazanamaması ve Manchester United'ın Bayer Münih'i yenememesi halinde sarı-kırmızılı takım, grup üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Okan Buruk'un öğrencilerinin galip gelememesi ve Manchester United'ın Bayern Münih'i yenmesi durumunda ise Galatasaray, Avrupa'den elenecek.