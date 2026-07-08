Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Konyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Murat Kurum Tesisleri'nde sabah antrenmanı yaptı. Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki çalışma pas, koşu ve 10'a 10 oyunla tamamlandı. Akşam ise salon çalışması yapılacak.
Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Konya'daki hazırlıklarını sürdüren Konyaspor, günün ilk antrenmanını Murat Kurum Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptı. Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışması ile başladı. Koşu çalışması ile devam eden antrenman, 10'a 10 oyun ile tamamlandı. Yeşil-beyazlı ekip, günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde salonda gerçekleştirecek. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı