Haberler

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Murat Kurum Tesisleri'nde sabah antrenmanı yaptı. Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki çalışma pas, koşu ve 10'a 10 oyunla tamamlandı. Akşam ise salon çalışması yapılacak.

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Konya'daki hazırlıklarını sürdüren Konyaspor, günün ilk antrenmanını Murat Kurum Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptı. Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışması ile başladı. Koşu çalışması ile devam eden antrenman, 10'a 10 oyun ile tamamlandı. Yeşil-beyazlı ekip, günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde salonda gerçekleştirecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu

Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu
Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş

Trump'a bak sen! Salondan sızan ilk bilgiler dünyayı şaşkına çevirdi
Hırsız sandı, karşısına baykuş çıktı

Hırsız sanmıştı! Evde davetsiz misafir
Savunma sanayi araştırmacısı Anıl Şahin: Ankara Zirvesi organizasyonuyla fark yarattı

Anıl Şahin: Ankara Zirvesi organizasyonuyla fark yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü: Şam'daki bombalı saldırı da gündemdeydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi

Zirveye damga vuran görüntü! Meloni'nin hareketine dikkat
ROKETSAN, Assan Group'u 471 milyon dolara satın aldı

TMSF satışa çıkardı, Türk devi rekor teklifle satın aldı