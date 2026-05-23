Steven Caulker: "Takımımız güzel mücadele etti ama maalesef kaybeden taraf biz olduk"

Konyaspor Yardımcı Antrenörü Steven Caulker, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası, "Takımımız güzel mücadele etti ama maalesef kaybeden taraf biz olduk" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Trabzonspor ile Konyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadelede bordo-mavili ekip, sahadan 2-1 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Yardımcı Antrenörü Steven Caulker, finalin kendileri açısından zorlu geçtiğini belirterek, Trabzonspor'u tebrik etti. Caulker, "Bizim için zor bir maçtı. Trabzonspor'u tebrik ediyorum galibiyetlerinden dolayı. Takımımız güzel mücadele etti ama maalesef kaybeden taraf biz olduk" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı