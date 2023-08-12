Konyaspor ve İstanbulspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor ile İstanbulspor arasındaki maç 1-1 berabere tamamlandı. Maçta yaşanan önemli dakikalar ve kırmızı kartlar da detaylı bir şekilde yer aldı.