Konyaspor ve İstanbulspor Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor ile İstanbulspor arasındaki maç 1-1 berabere tamamlandı. Maçta yaşanan önemli dakikalar ve kırmızı kartlar da detaylı bir şekilde yer aldı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Hakan Yemişken
TÜMOSAN Konyaspor : Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Kahraman Demirtaş, Guilherme, Paz (Dk. 82 Uğurcan Yazğılı), Robert Muric (Dk. 56 Michalak), Soner Dikmen, Yunus Mallı (Dk. 56 Cicaldau), Moreno, Cikalleshi
İstanbulspor : Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Loshaj, Ethemi (Dk. 83 Vorobjovas), Ndao (Dk. 90 Kubilay Köylü), Kenio (Dk. 90 Emir Kaan Gültekin), İbrahim Yılmaz (Dk. 74 Vefa Temel)
Goller: Dk. 5 İbrahim Yılmaz ( İstanbulspor ), Dk. 85 Cikalleshi (TÜMOSAN Konyaspor )
Sarı kartlar: Dk. 42 Ahmet Oğuz, Dk. 57 Cikalleshi, Dk. 80 Kahraman Demirtaş (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 61 Mehmet Yeşil, Dk. 74 İbrahim Yılmaz, Dk. 80 Loshaj ( İstanbulspor )
Kırmızı kartlar: Dk. 73 Ali Yaşar, Dk. 80 Okan Erdoğan ( İstanbulspor ), Dk. 80 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor )
Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile İstanbulspor arasındaki karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
46. dakikada Muric'in sağ kanattan yerden ortasında Cikalleshi'nin dokunamadığı topu kaleci Jensen uzaklaştırdı.
67. dakikada Moreno'nun sol çaprazdan sert şutunda top, yan ağlarda kaldı.
85. dakikada ev sahibi ekip eşitliği sağladı. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Cikalleshi'nin şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1
90+1. dakikada ceza sahası içine gönderilen ortada Ahmet Oğuz'un topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Burak Pakkan, İstanbulspor lehine penaltıya hükmetti. Emir Kaan Gültekin'in kullandığı penaltı atışında kaleci Bernardoni gole izin vermedi.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.