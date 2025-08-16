Konyaspor ve Gaziantep FK Süper Lig'de 13. Kez Karşı Karşıya Geliyor

Konyaspor ve Gaziantep FK Süper Lig'de 13. Kez Karşı Karşıya Geliyor
Güncelleme:
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak. İki takım arasında daha önce oynanan 12 maçta Gaziantep'in galibiyet sayısı 5, Konyaspor'un ise 4. Maç, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, yarın saat 19.00'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı konuk edecek. Yeşil-beyazlılar, geçtiğimiz hafta Eyüpspor'u 4-1 mağlup ederek lige 3 puanla başlarken, Kırmızı-siyahlılar ise ilk haftada Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

Konyaspor'un 4, Gaziantep FK'nin 5 galibiyeti var

Konyaspor ile Gaziantep FK, yarın oynayacakları maçla birlikte Süper Lig tarihinde 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 12 mücadelede Konyaspor 4 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Gaziantep ekibi 5 defa rakibini mağlup etti. 3 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konya ekibinin 15 golüne Gaziantep ekibi 13 gol ile karşılık verdi.

Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak

Konyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmayı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ve Mustafa Savranlar yapacak. Erdem Mertoğlu ise karşılaşmanın 4. hakemi olarak görev alacak. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
