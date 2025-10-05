Konyaspor üstünlüğünü koruyamadı! İstanbul'da kazanan yok

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

KONYASPOR ÖNE GEÇTİ, KASIMPAŞA YAKALADI

Konyaspor, 22. dakikada Kasımpaşalı eski futbolcu Jackson Muleka ile 1-0 öne geçti ve devreyi 1-0 önde kapadı. Ev sahibi ekibi Kasımpaşa, 72. dakikada sağ bek oyuncusu Claudio Winck ile skora denge getirdi. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maç 1-1 tamamlandı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, puanını 9'a, 1 maçı eksik olan Konyaspor ise 11'e yükseltti. Ligin bir sonraki maçında Kasımpaşa, Eyüpspor deplasmanına gidecek. Konyaspor, kendi evinde Kocaelispor'u konuk edecek.