Konyaspor üstünlüğünü koruyamadı! İstanbul'da kazanan yok
Süper Lig'in 8. haftasındaki maçta Konyaspor, 1-0 öne geçtiği karşılaşmada deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
KONYASPOR ÖNE GEÇTİ, KASIMPAŞA YAKALADI
Konyaspor, 22. dakikada Kasımpaşalı eski futbolcu Jackson Muleka ile 1-0 öne geçti ve devreyi 1-0 önde kapadı. Ev sahibi ekibi Kasımpaşa, 72. dakikada sağ bek oyuncusu Claudio Winck ile skora denge getirdi. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maç 1-1 tamamlandı.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, puanını 9'a, 1 maçı eksik olan Konyaspor ise 11'e yükseltti. Ligin bir sonraki maçında Kasımpaşa, Eyüpspor deplasmanına gidecek. Konyaspor, kendi evinde Kocaelispor'u konuk edecek.