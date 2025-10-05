Haberler

Konyaspor üstünlüğünü koruyamadı! İstanbul'da kazanan yok

Güncelleme:
Süper Lig'in 8. haftasındaki maçta Konyaspor, 1-0 öne geçtiği karşılaşmada deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

KONYASPOR ÖNE GEÇTİ, KASIMPAŞA YAKALADI

Konyaspor, 22. dakikada Kasımpaşalı eski futbolcu Jackson Muleka ile 1-0 öne geçti ve devreyi 1-0 önde kapadı. Ev sahibi ekibi Kasımpaşa, 72. dakikada sağ bek oyuncusu Claudio Winck ile skora denge getirdi. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maç 1-1 tamamlandı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, puanını 9'a, 1 maçı eksik olan Konyaspor ise 11'e yükseltti. Ligin bir sonraki maçında Kasımpaşa, Eyüpspor deplasmanına gidecek. Konyaspor, kendi evinde Kocaelispor'u konuk edecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
