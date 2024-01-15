Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic

Hakan Keleş ile yollarını ayıran Konyaspor'da teknik direktörlük koltuğuna Aykut Kocaman'ın yardımcı antrenörü Fahrudin Omerovic getirildi.

YENİ HOCA OMEROVIC

Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Süper Lig 2023-24 sezonu sonuna kadar Teknik Direktör Fahrudin Omerovic ile prensip anlaşmasına varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

OMEROVIC KİMDİR?

Safet Susic ve Aykut Kocaman'ın yardımcı antrenörü olarak görev yapan Omerovic İstanbulspor, Malatyaspor, Konyaspor ve Ankaraspor kulüplerinde de antrenör olarak görev yaptı. Bosna Hersekli çalıştırıcı daha önce25 Ekim 2017'de de Konyaspor ile teknik direktörlük için anlaşmıştı.