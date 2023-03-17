Konyaspor'un maç biter bitmez yaptığı paylaşım bomba! Galatasaray'a olay gönderme
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Konyaspor, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından paylaştığı video ile sosyal medyayı salladı. Galatasaray'ın 14 maçlık serisini bitiren Konyaspor bu paylaşıma "Game Over" (Oyun bitti) notunu düştü.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, Galatasaray'ı geriye düştüğü maçta 2-1'lik skorla mağlup etti.
Galatasaray, 31. dakikada Milot Rashica'nın attığı golle karşılaşmada öne geçti. Ev sahibi ekip Konyaspor ilk yarıda pozisyon üretemedi.
Yeşil-Beyazlı ekip, ikinci yarıda etkili başladı. 62. dakikada Soner Dikmen skoru dengeledi. 90+3'te Oğulcan Ülgün, galibiyeti getiren golü kaydetti.
Galatasaray'ın 14 maçlık serisine son veren Konyaspor, maçın ardından "Game Over" (Oyun bitti) paylaşımı yaptı. Yendiği takımlardan sonra Konyaspor'a takılan Galatasaray'a "İnternet bağlantısı yok" "Konya bölgesi dışında deneyiniz" "Başka bir ağ tarayıcısına başvurunuz" mesajlarıyla gönderme yapıldı.