Konyaspor'un maç biter bitmez yaptığı paylaşım bomba! Galatasaray'a olay gönderme

Konyaspor, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından paylaştığı video ile sosyal medyayı salladı. Galatasaray'ın 14 maçlık serisini bitiren Konyaspor bu paylaşıma "Game Over" (Oyun bitti) notunu düştü.