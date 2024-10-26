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Konyaspor'un Borcu 1 Milyar TL'ye Yaklaştı

Konyaspor'un Borcu 1 Milyar TL'ye Yaklaştı
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Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, kulübün borcunun 1 milyar TL civarında olduğunu açıkladı. Transfer yasağının gündemde olmadığını belirten Korkmaz, teknik direktör Ali Çamdalı'nın kulüp iç dinamiklerini bildiğini vurguladı.

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, kulübün 1 milyar TL'ye yakın borcu olduğunu söyledi.

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ve 2. Başkan Adem Bulut, taraftarlar ve basın mensupları ile stadyumda bulunan toplantı salonunda bir araya geldi. Gündeme dair soruları cevaplayan Başkan Korkmaz, şu anda transfer yasağının gündemde olmadığını belirterek, "Şu anda kulübün 1 milyar TL'ye yakın borcu var. Transfer yasağı gibi bir riskimiz şu an itibarıyla yok. Zaten transfer yasağı cezamızı yönetime gelmeden önceki dosyalardan aldık. Biz geldikten sonra devre arasında birçok oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Bunların hepsiyle de karşılılık olarak anlaştık, borçları ödedik. Önümüzdeki süreçte böyle bir tablo gözükmüyor" şeklinde konuştu.

"Ali hoca, kulübün maliyetini, iç dinamiklerini biliyor"

Teknik Direktör Ali Çamdalı konusuna da değinen Ömer Korkmaz, "Ali hoca geçen yıl 4 maçlığına geldi. Takımı bir şekilde ligde tuttu. O zamanlarda bize son 4 maçta 5 puanı garanti eden hangi hoca olsa istediği parayı verirdik. Bizim yönetim anlayışımızda aslında teknik direktörlerle transfer yapılan takımların uzun vadede çok başarılı olamadığına inanıyoruz. Bu şekilde davranıldığı zaman uzun süreçte başka sorunlarla karşılaşıyoruz. Teknik direktörler ayrıldığında da elinizdeki oyuncu grubuyla biz karşı karşıya kalıyoruz. Ali hoca, kulübün maliyetini ve iç dinamiklerini biliyor. Biz de hocamızla devam ediyoruz. Bizden talep edebileceğinin ne olduğunu bilen bir grupla yola çıktık. Bugün bu takımın teknik direktörü Aykut hoca, İlhan hoca olsaydı, takım bu seviyedeyken tartışır mıydık bilmiyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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