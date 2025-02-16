Konyaspor Teknik Direktörü Uçar'dan Samsunspor Maçı Değerlendirmesi

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Samsunspor maçının ardından, "1. dakikada herkes gol yiyebilir, bunu açıklamak mümkün değil ama bir türlü istediğimiz oyun kurgulayamadık. Yani bana göre 13 haftanın en kötü iç saha oyunu oynadık" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, açıklamalarda bulundu. Uçar, "Gerginlik seviyesi ve psikolojisi bu kadar yüksek bir maçta erken gol olması ister istemez bizi aşağı çekti. 1. dakikada herkes gol yiyebilir, bunu açıklamak mümkün değil ama bir türlü istediğimiz oyun kurgulayamadık. Yani bana göre 13 haftanın en kötü iç saha oyunu oynadık. Yapmak istediklerim en az yapabildiğimiz, sonrasında dağıldığımız bir maç oldu. Her ne kadar toparlamaya çalışsak da baskılarla kaybettiğimiz hücum setlerinde bir türlü istediğimiz şekilde değerlendiremedik. Futbolcuların da bireysel performansların altında kalması da bunun sebebiydi" şeklinde konuştu.

"Kendim ve ekibim pes etmeyeceğiz"

Uçar, maç sonu taraftarların kendisine yönelik istifa tezahüratlarıyla ilgili de, "Taraftarlar geçen haftalarda bizi destekliyorlardı. Kazandığımız maçlarda bize nasıl sevgi gösterisinde bulunuyorlarsa bugünkü gerek oyun gerekse sonuçtan dolayı da bu tarz bir reaksiyon gösterme hakları var. Taraftarın bu tavrına saygı duyuyoruz. Haklılardır da. Onlar ne kadar üzülüyorsa ben daha fazla üzülüyorum. Ben kolay bir pes eden bir insan değilim, açık ve net söyleyeyim. Yani kendi adıma ben de oyuncularım da kolay pes etmeyeceğiz. Genel olarak şu an itibarıyla 24 puanımız var. Kendim ve ekibim pes etmeyeceğiz" diye konuştu. - KONYA