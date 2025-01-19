Üye Girişi
Haberler
Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak

Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak
Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı

Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah'ın izniyle galip geldik

Ateşkes sonrası yurda dönen Filistinli kadının o sözleri duygulandırdı
İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

En mutlu günleri kana bulandı! Gelin ve damada silahlı saldırı

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar'dan İddialı Açıklamalar

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldıkları maç sonrası oyuncularının performansından memnun olduğunu belirtti ve önümüzdeki haftalarda iyi sonuçlar alacaklarına inandığını ifade etti.

- Recep Uçar: "Önümüzdeki haftalarda iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum"

KONYA - Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından, "Oyuncularımız benim istediğim şeyleri sonuna kadar yapmaya çalıştı. Konyaspor'un önümüzdeki haftalarda iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor, evinde Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "İkinci yarının ilk maçı milat olarak aldığımız bir maç. Seyircimiz önünde kazanmayı çok istiyorduk. O doğrultuda hazırlandık. Kazanmayı istediğimiz ve onun için oynadığımız bir gün ama benim tarafımdan bakıldığında iyi oynuyoruz, iyi mücadele ediyoruz, kazanmayı hak ediyoruz sonuç olarak kazanamıyoruz. Bireysel hatalar yapmaya devam ediyoruz. Maça çok coşkulu başladık. Kramer ile 1-0 öne geçiyoruz, sonrasında da baskılı oynuyoruz. Maçtaki arzu istek güzel, pozisyonlardan da üretiyoruz. İnanın çok üzgünüm. Oyuncularımız benim istediğim şeyleri sonuna kadar yapmaya çalıştı. Konyaspor'un önümüzdeki haftalarda iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - Spor
img

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
img

"Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum" diyen Cübbeli'den olay sözler
img

Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti

Fenerbahçe, A. Demirspor'a fark attı
Herkes bu pozisyonları konuşuyor: Fenerbahçe'nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu

Fenerbahçe'nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı

Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı
Canlı anlatım! Adana'da gol yağmuru var

Adana'da neler oluyor neler! İkinci yarıda gol yağmuru var
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri ve üyesi Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye böyle getirildiler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.