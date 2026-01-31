Çağdaş Atan: "Pes etmek gibi bir niyetim yok"

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, istifa etmeyi düşünmediğini ve gelecek hafta oynayacakları Göztepe maçını kazanmaya odaklandıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Çok üzgünüz. Topun bizde olduğu kısımları daha iyi oynayabilirdik. Onun dışında planlarımızı sahada gösterdik. Beşiktaş bugün beklediğimizden daha istekli başladı. Bu bizi sekteye uğrattı. Ama oyun ilerledikçe savunma anlamında iyi durduk ve organize bir gol attık. Ama yediğimiz goller de çok amatörce oldu. Oyun 1-1'ken maçın bize geldiğini hissetmeye başlamıştık. Maalesef o bitirici vuruşu yapamadık. Yine kazanamadık. Oyun anlamında mutluyum. Özellikle yeni oyuncuların gelişiyle takımın güçlü oynadığını düşünüyorum. Sadece üzerimizde kazanamamayla ilgi bir baskı var. Bekleme pozisyonlarında çok fazla kaosa sokuyoruz kendimizi. Kupa maçı ve sonrasında Göztepe bizim için final gibi bir maç" ifadelerini kullandı.

"İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu ise Atan, "Uzun bir mağlubiyet serisi. Beklentinin altında kaldığımızın da farkındayız. Oyun olarak iyi durumdayız. Pes etmek gibi bir niyetim yok. Önümüzdeki haftaki Göztepe maçını kazanmak istiyoruz" diye cevaplandırdı.

"Baniya ile anlaştık, Olaigbe'den haber bekliyoruz"

Trabzonspor'dan Rayyan Baniya ile anlaştıklarını, Kazeem Olaigbe'yi de kadrolarına katmak istediklerini aktaran tecrübeli teknik adam, "Olaigbe için kulüpler anlaştı. Bunun karşılığında Umut Nayir'i verdik. Sadece oyuncunun karar verip imza atmasını bekliyoruz. Olaigbe tarafında bize 'tamam' dendiği bölümde oyuncu biraz daha düşünmek isteyince biz de Umut Nayir'i vermiş bulunduk. Olaigbe de gelirse bizim oyuncumuz olacak" cümlelerine yer verdi.

Transfer dönemiyle ilgili şikayetinin bulunmadığını da belirten Atan, Anadolu kulüpleri olarak transfer yapmakta zorlanmalarını normal karşıladığını sözlerine ekledi.

Çağdaş Atan, ayrıca eleştirilmekten çekinmediğini ve sosyal medyada yazılanları ise takip etmediğini, sadece oyuncularının eleştirilmesinden ziyade sorumluluğu kendi üzerine aldığını aktardı. - İSTANBUL