Konyaspor, Süper Lig tarihindeki 1000. golü attı
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK karşısında Alassane Ndao'nun attığı golle kulüp tarihinin Süper Lig'deki 1000. golünü kaydetti.
Konyaspor'un Süper Lig tarihindeki 1000. golü Alassane Ndao'dan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Kulüpte ikinci sezonunu geçiren Alassane Ndao, Gaziantep FK mücadelesinin 18. dakikasında fileleri havalandırdı ve kulüp tarihinin Süper Lig'deki 1000. golüne imza attı. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor