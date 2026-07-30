Konyaspor, Savunmasını Güçlendirmek İçin Awaziem'i Transfer Etti

Konyaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, savunmasını güçlendirmek adına stoper Chidozie Awaziem ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Profesyonel kariyerine Porto'da başlayan Awaziem, daha sonra Nantes, Çaykur Rizespor, Leganes, Boavista, Alanyaspor, Hajduk Split, Cincinnati, Colorado ve yeniden Nantes formalarını giydi. Deneyimli savunmacı, Konyaspor'da 15 numaralı formayla mücadele edecek.