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Konyaspor, Savunmasını Güçlendirmek İçin Awaziem'i Transfer Etti

Konyaspor, Savunmasını Güçlendirmek İçin Awaziem'i Transfer Etti
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Konyaspor, savunmasını güçlendirmek adına stoper Chidozie Awaziem ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Awaziem, Porto, Nantes, Çaykur Rizespor gibi takımlarda oynadıktan sonra Konyaspor'a transfer oldu.

Konyaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, savunmasını güçlendirmek adına stoper Chidozie Awaziem ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Profesyonel kariyerine Porto'da başlayan Awaziem, daha sonra Nantes, Çaykur Rizespor, Leganes, Boavista, Alanyaspor, Hajduk Split, Cincinnati, Colorado ve yeniden Nantes formalarını giydi. Deneyimli savunmacı, Konyaspor'da 15 numaralı formayla mücadele edecek.

Mustafa Murat Erdem
Mustafa Murat Erdem
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