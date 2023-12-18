Konyaspor, Samsunspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Samsunspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenmanlarla takımın formu korunmaya çalışılıyor.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Samsunspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken çabukluk çalışması ile devam etti. İdman, 5'e 2'nin ardından yapılan çift kale maç ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile maç hazırlıklarını sürdürecek. - KONYA