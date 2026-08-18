Konyaspor, Rajmund Toth'u Transfer Etti
Konyaspor, transfer çalışmaları kapsamında Macaristan'ın ETO Futbol Kulübü'nden 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Rajmund Toth ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp müzesinde düzenlenen imza töreninde Toth, 66 numaralı formayı giyecek. Genç oyuncunun takıma katılmasıyla orta saha hattına önemli bir takviye yapıldı.
KONYASPOR, orta saha oyuncusu Rajmund Toth'u kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı ekip, Macaristan'ın ETO Futbol Kulübünde forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Rajmund Toth ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Stadyumdaki Konyaspor Müzesi'nde düzenlenen törende sözleşme imzalayan Toth'u 66 numaralı formayı giyecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı