Konyaspor, Muhammet Demir ile 2 yıllığına anlaştı KONYASPOR, forvet oyuncusu Muhammet Demir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. KONYASPOR, forvet oyuncusu Muhammet Demir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezonun hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştiren yeşil-beyazlı ekip,bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gaziantep Fk'da forma giyen Muhammet Demir ile 2 yıllığına kamp merkezinde sözleşme imzalandı. Bursaspor alt yapısında yetişen Muhammet Demir, 2021-2022 sezonunda Gaziantep FK formasıyla 29'u Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 29 maçta forma giydi ve 6 gol attı. Demirören Haber Ajansı / Spor Muhammet Demir Gaziantep FK Erzurum Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Konyaspor, Muhammet Demir ile 2 yıllığına anlaştı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.