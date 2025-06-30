Konyaspor, Mücahit İbrahimoğlu'nu Kadrosuna Kattı

Konyaspor, Mücahit İbrahimoğlu'nu Kadrosuna Kattı
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Trendyol Süper Lig takımlarından Konyaspor, Rapid Wien'in altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcu Mücahit İbrahimoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde, kaleci Bahadır Han Güngördü için de bir etkinlik düzenlendi.

Trendyol Süper Lig takımlarından Konyaspor, Rapid Wien Kulübünün altyapısında yetişen Mücahit İbrahimoğlu'nu kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpte yapılan açıklamaya göre, orta saha ve ön liberoda oynayabilen Mücahit İbrahimoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, 20 yaşındaki futbolcunun yanı sıra kulübün futbol şube sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı katıldı.

Mücahit İbrahimoğlu, Konyaspor'da 14 numaralı formayı giyecek.

Öte yandan Konyaspor'a 2025'in ocak ayında transfer olan ve geldiği gibi kiralık giden kaleci Bahadır Han Güngördü için de imza töreni düzenlendi.

Konyaspor ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşmesi devam eden Bahadır, sırasıyla Trabzonspor, Ankara Demirspor, 1461 Trabzonspor, Boluspor, MKE Ankaragücü, Iğdır FK takımlarında forma giydi. Iğdır FK'dan dönen Bahadır, Konyaspor'da 13 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: AA / Basir Gülüm - Spor
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