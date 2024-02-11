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Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 Mağlup Etti

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Maçta Prip'in attığı golle Konyaspor galibiyete ulaştı.

Trendyol Süper Lig'i 25. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

58. dakikada Ethemi'nin pasında ceza alanına hareketlenen Guilherme ceza alanında şutunu çekti. Meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

64. dakikada Sowe'nin ceza alanı önünde kazandığı topu sağ kanattaki Cephas'a aktardı. Cephas'ın ortası kaleye paralel geçerek autta çıktı.

83. dakikada Ankaragücü atağında sol kanatta topu taşıyan Chatzigiovanis, ceza alanına topu yolladı. Ceza alanı içerisinde Cephas, müsait poziyonda topa vuramadı. Meşin yuvarlak auta çıktı.

90+4. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan Nado'nın atağında topu ceza alanına gönderdi. Ceza alanı içersinde topa vuran Moreno'nun şutu üstten autta çıktı.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Abdullah Bora Özkara, Emir Eray Eyisoy

Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Damjanovic, Guilherme, Nzonzi, Louka Prip (Moreno dk. 74), Cicaldau (Oğulcan Ülgün dk. 74), Soner Dikmen (Kahraman Demirtaş dk. 85), Ethemi (Ndao dk. 61), Çikalleshi (Junior dk. 61)

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Yunus Mallı, Metehan Mert, Cebrail Karayel

Teknik direktör: Fahrudin Omeroviç

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic (Mert Çetin dk. 81), Kazımcan Karataş, Ali Kaan Güneren (Chatzigiovanis dk. 81), Tolga Ciğerci (Flips dk. 46), Pedrinho, Morutan (Saponara dk. 46), Cephas (Bajic dk. 89), Sowe

Yedekler: Ertaç Özbir, Atakan Çankaya, Cem Türkmen, Macheda, Abdurrahim Dursun

Teknik direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Prip (dk. 39) (Konyaspor)

Sarı Kartlar: Damjanovic, Soner Dikmen, Moreno (Konyaspor), Flips (Ankaragücü) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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