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Konyaspor, Arthur Masuaku ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Konyaspor, Arthur Masuaku ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Demokratik Kongolu milli sol bek Arthur Masuaku ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Kariyerinde Valenciennes, Olympiakos, West Ham United, Beşiktaş, Sunderland ve Lens formaları giyen 29 yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlı ekipte 26 numaralı formayı giyecek.

KONYASPOR, Demokratik Kongolu milli futbolcu Arthur Masuaku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala, Konyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, sol bek oyuncusu Arthur Masuaku'yu renklerine bağladı. Tecrübeli savunmacı, kendisini yeşil-beyazlı renklere 2 yıllığına bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Futbol hayatına Fransa'da Valenciennes ile başlayan Arthur Masuaku; Olympiakos, West Ham United, Beşiktaş, Sunderland ve Lens takımlarında görev yaptı. Masuaku, Konyaspor'da 26 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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