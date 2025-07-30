Konyaspor, Marius Stefanescu ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Konyaspor, Rumen futbolcu Marius Stefanescu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyurdu.

Konyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, Rumen kanat oyuncusu Marius Stefanescu'yu 3 yıllığına renklerine bağladı. Avusturya'da kamp yapılan otelde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Marius Stefanescu'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Ülkesinde Viitorul Cluj, Sepsi OSK formalarını giyen Stefanescu, son olarak ise Steuau Bükreş takımında top koşturdu. - KONYA