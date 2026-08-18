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Konyaspor, Macar Rajmund Toth ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Konyaspor, Macar Rajmund Toth ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
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Trendyol Süper Lig ekibi TÜMOSAN Konyaspor, Macar futbolcu Rajmund Toth ile 4 yıllık anlaşma sağladı. ETO FC altyapısından yetişen ve Macar Milli Takımı'nda forma giyen Toth, 66 numaralı formayı giyecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Macar futbolcu Rajmund Toth ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, Konyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz katıldı.

Macaristan ekiplerinden ETO FC altyapısından yetişerek A takıma yükselen Toth, Macaristan Milli Takımı forması da giyiyor.

Rajmund Toth, Konyaspor'da 66 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: AA
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