Konyaspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig 26. haftasında Kocaelispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ile başladı. Pas çalışması ve topla oyun ile devam eden antrenman, turnuva maçları ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı