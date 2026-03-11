Konyaspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Konyaspor, Trendyol Süper Lig 26. haftasında Kocaelispor ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde sürdürüyor. Antrenman, salon ısınma ile başlayıp pas çalışması ve topla oyun ile devam etti.
Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı