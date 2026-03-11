Haberler

Konyaspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konyaspor, Trendyol Süper Lig 26. haftasında Kocaelispor ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde sürdürüyor. Antrenman, salon ısınma ile başlayıp pas çalışması ve topla oyun ile devam etti.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig 26. haftasında Kocaelispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ile başladı. Pas çalışması ve topla oyun ile devam eden antrenman, turnuva maçları ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı

Pezeşkiyan'dan ateşkes için üç şart! Gözler şimdi Trump'ta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hizbullah'dan İsrail'e roket saldırısı!

İsrail'i şoke eden saldırı! Roketler geceyi aydınlattı
Rusya: Orta Doğu'yu kaosa sürükleyen, ABD ve İsrail'in askeri kaçamaklarıdır

Rusya'dan Orta Doğu çıkışı! Hedeflerinde iki ülke var
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Duruşmadan çıktı, adliye önünde kalbinden bıçakladı
Hizbullah'dan İsrail'e roket saldırısı!

İsrail'i şoke eden saldırı! Roketler geceyi aydınlattı
Sadettin Saran'dan Lookman, En-Nesyri ve Jhon Duran için canlı yayında olay sözler

Lookman, En-Nesyri ve Jhon Duran için canlı yayında olay sözler
İran füzelerinden kaçan İsrailliler metro istasyonlarına sığınmaya başladı

İran füzelerinden kaçacak yer kalmadı! Yatağını atan buraya sığındı