Konyaspor Kanat Oyuncusu Arayışlarını Sürdürüyor

Konyaspor Kanat Oyuncusu Arayışlarını Sürdürüyor
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Konyaspor, eski oyuncusu Konrad Michalak'ın transfer olduğu kulüpten serbest kalmasının ardından onu yeniden kadrosuna katma arayışında. Ancak teknik direktör Recep Uçar, Michalak'ın transferine onay vermedi. Ayrıca Hatayspor'un Boutobba'sı da veto edildi. Taraftarlar yeni transferler için merak içinde.

YENİ Sezon hazırlıklarını sürdüren Konyaspor'un kanat oyuncu arayışları devam ediyor.

Konyaspor'un eski oyuncusu Konrad Michalak transfer olduğu Suudi Arabistan kulübünden sözleşmesini feshederek serbest kaldı. Eski takım arkadaşı Konyaspor takım kaptanı Guilherme'nin, Michalak'ın takıma dönmesi için hocası Recep Uçar ile görüşme yaptığı ancak deneyimli hocanın bunu reddettiği belirtildi. Ayrıca Hatayspor'un kanat oyuncusu Boutobba da yapılan görüşmeler sonucu Uçar tarafından veto edildi. Konyaspor arayışlarını sürdürürken, yapılacak transferler taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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