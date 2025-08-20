Konyaspor, Jackson Muleka ile Anlaştı
Süper Lig'de mücadele eden Konyaspor, Al-Kholood'u da forması giyen Jackson Muleka'yı renklerine bağladı. Jackson Muleka, Konyaspor Futbol Şube Sorumlu Yusuf Küçükbakırcı'nın katıldığı törenle 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Jackson Muleka; Standard Liege, Kasımpaşa, Beşiktaş ve son olarak Al-Kholood Kulübü'nde forma giydi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor