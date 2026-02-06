Haberler

Konyaspor, Teknik Direktör İlhan Palut ile anlaştı

Güncelleme:
Konyaspor, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdıktan sonra, 49 yaşındaki İlhan Palut ile 1.5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Kulüp, yeni teknik direktörlerinin takıma katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Konyaspor, Teknik Direktör İlhan Palut ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'deki kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Çağdaş Atan ile karşılılık anlaşarak yollarını ayırdı. Teknik direktörlük arayışına giren yeşil-beyazlı yönetim, 49 yaşındaki İlhan Palut ile 1.5 yıllığına anlaşma sağladı.

Konyaspor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Cengiz Yönet tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, " Konyaspor'umuz, teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Konya Büyükşehir Stadyumu basın toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde, Başkanımız Ömer Atiker ve yönetim kurulu üyelerimiz hazır bulunmuştur. İlhan Palut hocamızın, Konya'nın futbol tutkusunu, büyük Konyaspor taraftarının coşkusuyla birleştirerek, takımımızla birlikte sahada son düdüğe kadar mücadele eden, vazgeçmeyen ve karakterli bir oyun ortaya koyacağına dair inancımız tamdır. İlhan Palut ve teknik ekibine hoş geldiniz diyor, Konyaspor'umuzda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - KONYA

