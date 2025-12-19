Haberler

Kayserispor Konyaspor maçını Ömer Tolga Güldibi yönetecek

Güncelleme:
Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak maçı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Maç 20 Aralık Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak.

Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanacak Süper Lig maçını hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan görevlendirmelere göre Cumartesi günü Konyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak maçı Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Güldibi'ne bu maçta Erkan Akbulut ve Osman Gökhan Bilir yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak da Turgut Doman görev üstlenecek. İstanbul Bölgesi Süper Lig Hakemi Ömer Tolga Güldibi, bu sezon Kayserispor'un ilk maçını yönetecek.

20 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan Konyaspor - Kayserispor maçı saat 14.30'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
