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Konyaspor ile Antalyaspor Süper Lig'de Karşılaşacak

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor yarın karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan maçlarda Konyaspor'un üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın karşılaşacak Konyaspor ile Antalyaspor, ligde 26. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda Konya ekibinin 7-4'lük galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor, yarın saat 16.00'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Antalyaspor'u ağırlayacak. Konyaspor, bu sezon geride kalan 20 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 19 puanla 18. sırada yer alırken, Antalyaspor 20 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 29 puanla 7. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında ligdeki 26. randevu

Konyaspor ile Antalyaspor, yarın oynanacak lig maçı ile Süper Lig tarihinde 26. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 25 maçta Konyaspor 7 kez sahadan galip ayrılırken, Antalyaspor 4 defa rakibini mağlup etti. 14 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Konya ekibi 27 kez gol sevinci yaşarken, Antalya temsilcisi 20 defa rakip fileleri havalandırdı. Bu sezon ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. İki takımın karşılaştığı son 3 maçta ise kazanan çıkmadı.

Konyaspor'da Fahrudin Omerovic'in ilk lig maçı

Konyaspor'da Teknik Direktör Hakan Keleş ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen Fahrudin Omerovic, yeşil-beyazlı takım ile ilk lig maçına çıkacak. Antalyaspor'da ise 19. haftada ilk maçına çıkan Sergen Yalçın, kırmızı-beyazlı takımla çıktığı 3 maçta 2 beraberlik, 1 galibiyet aldı. Bu 3 maçta Antalyaspor, kalesinde 1 gol görürken, rakip fileleri 2 kez havalandırmayı başardı.

Zorbay Küçük düdük çalacak

Konyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Furkan Ürün yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yunus Dursun olacak.

Yeşil-beyazlılar, Zorbay Küçük yönetiminde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar ise Zorbay Küçük yönetiminde çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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