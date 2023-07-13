Konyaspor, hazırlık maçında Samsunspor'u 3-2 mağlup etti

Konyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Samsunspor'u 3-2 mağlup etti.< Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Samsunspor, 11'inci dakikada Ahmet Sagat ile 1-0 öne geçti. Konyaspor, 13'üncü dakikada Michalak'ın attığı golle 1-1 eşitliği yakaladı. 31'inci dakikada Samsunsporlu Satka'nın karambolde topu kendi ağlarına göndermesiyle maçın ilk yarısını Konyaspor, 2-1 önde tamamladı. Orta saha mücadelesi halinde geçen maçın ikinci yarısında Konyaspor, Marius'un attığı golle skoru 3-1'e taşıdı. 89'uncu dakikada Samsunsporlu Celil'in Konya defansı tarafından düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıda Marius topu ağlara gönderdi: 3-2. Karşılaşma Konyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.Erzurum'daki kampı Konyaspor maçıyla tamamladıklarını söyledi. Oynadıkları hazırlık maçlarında oyuncularını görmek imkanı yakaladığını belirten Eroğlu, "Kamp, yüksek tempolu hem kuvvet hem fiziksel hem de taktiksel anlamda çalışmalar oldu. Maçı değerlendirdiğimizde istediğimiz tempoya yaklaşamadığımız bölümler oldu. Taktiksel anlamda iyi olduğumuz bölümler oldu. Bunda kampın son günü olmasının etkili olduğunu düşünüyorum. Her oyuncumuzu görme anlamında bizim için önemliydi. Süreçte kadro takviyesi, aramıza katılan oyuncular var. Burada eksiklerimizi görmek bireysel ve takım anlamında bizim için bir artı oldu. Skor anlamında 3-2 bitti ama eksiklerimizi görüp tamamlamak durumundayız. Erzurum kampı yarın bitiyor. Üç gün sonra Bolu kampımız başlayacak. Bolu'da 3 maç yapmayı planlıyoruz. Eksikleri görerek hem oyuncu takviyesi hem de eksik yönlerimizi geliştirerek hazırlanmamız gerekiyor" diye konuştu.