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Konyaspor, Göztepe'yi 1-0 Mağlup Etti

Konyaspor, Göztepe'yi 1-0 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, sahasında Göztepe ile karşılaştı ve maçı 1-0'lık skorla kazandı. Konyaspor'un tek golü 24. dakikada Kramer'den geldi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

70. dakikada Pedrinho'nun soldan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde Adil'in kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

73. dakikada Nazım Sangere'nin sol kanattan ortasında Emesrson'un kafa vuruşunda kaleci Deniz topu kornere çeldi.

77. dakikada Victor Hugo'nun ceza alanı gerisinden kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içerisinde Emesrson'un kafa vuruşunda kaleci Deniz son anda topu kornere çeldi.

Hakemler: Ümit Öztürk, Süleyman Özay, Murat Şener

Konyaspor: Deniz Ertaş, Ndao, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Yasir Subaşı (Boranijasevic dk. 86), Jevtovic, Bazoer, Pedrinho (Bjorlo dk. 80), Oğulcan Ülgün (Aleksic dk. 62), Yusuf Erdoğan (Umut Nayir dk. 80), Kramer

Yedekler: Slowik, Prip, Abdurrahman Üresin, Kaan Akyazı, Utku Eriş, Melih Bostan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Göztepe: Mateuz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton (Nielsen dk. 46), Koray Günter, Ogün Bayrak (Bokele dk. 62), Anthony Dennis, Doğan Erdoğan (Victor Hugo dk. 76), İsmail Köybaşı (Nazım Sangare dk. 62), Juan (Emesrson dk. 6), Kubilay Kanatsızkuş, Romulo

Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Furkan Bayır, Tijanic

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Gol: Kramer (dk. 24) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Heliton, Nazım Sangare (Göztepe), Kramer, Adil Demirbağ, Ndao, Deniz Ertaş (Konyaspor) - KONYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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