Konyaspor Göztepe Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor
Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile oynayacağı maç için hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik Direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenmanda futbolcular kuvvet çalışması yaptı.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular, ısınma ile başlayan antrenmanı kuvvet çalışması ile tamamladı.
Yeşil-beyazlı ekip, günün ikinci antrenmanını saat 18.30'da yapacak. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor