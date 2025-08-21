Konyaspor Göztepe Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular, ısınma ile başlayan antrenmanı kuvvet çalışması ile tamamladı.

Yeşil-beyazlı ekip, günün ikinci antrenmanını saat 18.30'da yapacak. - KONYA