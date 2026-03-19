Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 1 Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor, sahasında oynadığı maçta Gençlerbirliği'ni 86. dakikada Muleka'nın attığı golle 1-0 yenerek üç puanı hanesine yazdırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

65. dakikada Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topla buluşan Berkan Kutlu'nun kafa vuruşunda kaleci Velho topu kornere çeldi.

67. dakikada sol kanatta topla buluşan Berkan Kutlu topu ceza sahası dışındaki Enis Bardhi'ye gönderdi. Enis Bardhi'nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

73. dakikada sol kanatta topla buluşan Enis Bardhi topu Berkan Kutlu'ya gönderdi. Berkan'ın pasında topu tekrar alan Enis Bardhi topla birlikte ceza sahasına girdi. Bardhi'nin şutunda kaleci Velho meşin yuvarlağı kornere çeldi.

86. dakikada Enis Bardhi'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Muleka kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Kısal, Mustafa Savranlar

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Jevtovic (Tunahan Taşçı dk. 84), Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç (Morten Bjorlo dk. 67), Enis Bardhi (Bazoer dk. 90+1), Muleka, Kramer (Olaigbe dk.67)

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Diogo Gonçalves, Jo Jin-Ho, Svendsen, Arif Boşluk,

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Pedro Pereira, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Thalisson, Tom Dele-Bashiru, Traore (Oğulcan Ülgün dk. 70), Franco Tongya (Verasonovic dk. 87), Göktan Gürpüz (Samed Onur dk. 57), Metehan Mimaroğlu (Cihan Çanak dk. 57), Mbaye Niang (Onyekuru dk. 87)

Yedekler: Erhan Erentürk, Furkan Özcan, Matej Hanousek, Ensar Kemaloğlu, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Gol: Muleka (dk. 86) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Jevtovic, Deniz Türüç (Konyaspor), Mbaye Niang (Gençlerbirliği) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
