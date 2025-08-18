Konyaspor, Genç Yetenek Emir Bars ile Anlaştı

Konyaspor, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emir Bars ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada genç futbolcuya başarılar dilendi.

Konyaspor, genç futbolcu Emir Bars ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Konyaspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, sol kanat oyuncusu 20 yaşındaki Emir Bars'ı 4 yıllığına renklerine bağladı. Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'ndeki imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Emir Bars'a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Hollanda ekibi PSV Eindhoven alt yapısında yetişen Emir, Türkiye'nin alt yaş kategorilerinde forma giydi. - KONYA

