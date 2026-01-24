Konyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçı için antrenman yaptı. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetimindeki çalışmalara Blaz Kramer de katıldı.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik ile tamamlandı.
Antrenmanda yeniden yeşil-beyazlı ekibe katılan Blaz Kramer de yer aldı. - KONYA
