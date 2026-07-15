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Konyaspor, Ebrima Colley transferini açıkladı

Konyaspor, Ebrima Colley transferini açıkladı
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Konyaspor, Young Boys forması giyen 26 yaşındaki Gambiyalı kanat oyuncusu Ebrima Colley ile satın alma opsiyonuyla kiralık anlaşma sağladı. İmza töreni Konyaspor Müzesi'nde gerçekleşti.

Konyaspor, Gambiyalı kanat oyuncusu Ebrima Colley ile satın alma opsiyonuyla kiralık olarak anlaşma sağladı.

Konyaspor, Young Boys forması giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Ebrima Colley ile satın alma opsiyonuyla kiralık olarak anlaşma sağladı. Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz hazır bulundu. Yeşil-beyazlıların internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ebrima Colley'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

İtalya'da Atalanta, Verona, Spezia Calcio takımlarında oynayan Colley, Türkiye'de ise Karagümrük ile Süper Lig tecrübesi yaşadı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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