Konyaspor, Ebrima Colley'i renklerine bağladı

KONYASPOR, 26 yaşındaki Gambiyalı kanat oyuncusu Ebrima Colley'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak renklerine bağladı.

Yeni sezon hazırlıklarına yurt dışı kampında devam eden Konyaspor, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Dün Brezilyalı stoper Joao Pedro da Mata'yı kadrosuna katan yeşil- beyazlılar, bir dönem Fatih Karagümrük'te de forma giyen Ebrima Colley'i kiraladı. Satın alma opsiyonuyla birlikte kadroya dahil edilen Gambiyalı futbolcu için Konyaspor Müzesi'nde imza töreni gerçekleştirildi. Konyaspor'da 19 numaralı formayı giyecek olan Ebrima Colley; İtalya'da Atalanta, Verona ve Spezia, Türkiye'de Fatih Karagümrük ile İsviçre'de Young Boys'da forma giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı